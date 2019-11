Stellungnahme aus der Schweiz zu den Ereignissen in Bolivien: "Der richtige Begriff ist Staatsstreich"

Wir, aktuelle und ehemalige Bundes- und Kantonsparlamentarier verschiedener politischer Kräfte und Regionen, reagieren auf die Informationen und Hilferufe, die uns aus Bolivien erreichen. Die von den Medien und gewissen Außenministerien gelieferte Erzählung der Ereignisse steht in völligem Widerspruch zu den Tatsachen, wie wir sie sehen.

Für uns ist klar, dass der Rücktritt von Präsident Morales und vielen Exekutiv- und Parlamentsmitgliedern das Ergebnis einer Kombination aus Gewalt und Drohungen gewalttätiger Gruppen gegen Mandatsträger und Beamte ist sowie der Aufhebung des Polizeischutzes von öffentlichen Institutionen und Behörden im ganzen Land. Der "Vorschlag", den das oberste Polizei- und Militärkommando dem Staatsoberhaupt unterbreitet hat, ist ein Missbrauch.

Von freiwilligen Rücktritten zu sprechen, ist Fiktion, der richtige Begriff ist Staatsstreich. Menschenrechtsverletzungen, die Militarisierung des öffentlichen Raums, die Ankündigung von "Hetzjagden" auf einige ehemalige Minister und die Worte, die Rassismus und religiösen Fanatismus mischen, die von der selbsternannten Präsidentin Jeanine Añez gemacht wurden, lassen uns für die kommenden Tage das Schlimmste befürchten. Eine zusammenfassende Darstellung der Fakten finden Sie im Anhang.

Die Schweiz darf nicht durch ihr Schweigen oder ihre Mitschuld zur Legitimation der Regierung von Frau Añez beitragen. Wir fordern den Bundesrat auf, die gesamte Wirtschafts- oder Entwicklungszusammenarbeit auszusetzen , bis die verfassungsmäßige Ordnung im Land wiederhergestellt ist und vor allem, bis die Grundrechte der bolivianischen Bevölkerung und ihrer gewählten Vertreter respektiert werden.

Die bolivianische Armee muss in ihre Kasernen zurückkehren, wie vor dem Rücktritt von Morales, während die Polizei die Sicherheit und die Rechte aller (einschließlich Parlamentarier und Aktivisten der Partei von Evo Morales und der indigenen Bewegungen) gewährleisten muss.

Neuwahlen müssen unter der Schirmherrschaft der Nationalversammlung durchgeführt werden, deren Amtszeit bis zum Ende der Legislaturperiode dauert. Diese muss neue Mitglieder der Wahlbehörde ernennen.

Bis dies gewährleistet ist, bitten wir das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten, das diplomatische Korps vor Ort anzuweisen, die De-facto-Behörden an der Macht an die Verpflichtung unseres Landes für die Menschenrechte zu erinnern, und falls nötig verfolgte Personen in unserer Botschaft oder via Asylverfahren aufzunehmen.

Bern, 15. November 2019

Unterzeichnende:

Anhang: die Fakten

Am 20. Oktober 2019 fanden in Bolivien Präsidentschafts- und Parlamentswahlen statt. Gemäß dem Wahlergebnis gewann der scheidende Präsident, Evo Morales, die Wahl im ersten Wahlgang mit einem Vorsprung von 10,5 Prozent der Stimmen auf seinen Gegner, Carlos Mesa. Das Ergebnis wurde von der Opposition angezweifelt, die bereits vor der Verkündung des endgültigen Wahlergebnisses einen zweiten Wahlgang gefordert hatte (basierend auf der Hypothese eines Stimmenabstandes von weniger als 10 Prozent, womit einzweiter Wahlgang nötig wäre).

Die darauffolgenden Unruhen waren die Ursache zahlreicher Plünderungen und Angriffe durch paramilitärische Schockgruppen und Wählern der Opposition, die davon überzeugt waren, eines zweiten Wahlgangs beraubt worden zu sein. Am darauffolgenden Tag bat die bolivianische Regierung die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS), die Wahlen einer Prüfung zu unterziehen, um ihre Richtigkeit sicherzustellen. Am 10. November, drei Tage vor dem vorgesehenen Zeitpunkt, veröffentlichte die OAS einen "Zwischenbericht", in dem sie Neuwahlen empfahl (und keinen zweiten Wahlgang), und zwar aufgrund von "Unregelmäßigkeiten", welche die Korrektheit des halben Prozentpunktes (0,5 Prozent) in Zweifel zogen, der eine Wahl im ersten Durchgang ermöglichte, sowie die Erneuerung der Wahlbehörden.

Präsident Morales nahm die Empfehlungen zur Kenntnis und rief in den nachfolgenden Minuten zu Neuwahlen auf. Die Opposition lehnte Neuwahlen ab und forderte stattdessen den Rücktritt von EvoMorales. Von diesem Moment an verweigerte die Polizei jeglichen Schutz öffentlicher Persönlichkeiten und Einrichtungen, einschließlich des Präsidentenpalastes, der sofort von Gruppen religiöser Fundamentalisten eingekreist wurde. In der Folge "empfahl" (sic) zuerst die Polizei, dann die Armee dem Präsidenten, auf sein Amt zu verzichten. Angesichts der Möglichkeit eines "Blutbades" gegen seine Anhänger, Minister, Funktionäre und deren von rassistischen und gewalttätigen Gruppierungen bedrohten Familien ging Morales auf diese Forderung ein.

Es ist wichtig zu unterstreichen, dass zahlreiche Behördenmitglieder ihren Rücktritt unter Zwang einreichten. So wurde zum Beispiel das Wohnhaus des Ministers für Bergbau, Cesar Navarro, in Potosi angezündet und sein Neffe entführt, um seinen Rücktritt zu erzwingen. Auch das Haus der Schwester von Präsident Morales wurde angezündet. Am 12. November bot Mexiko Präsident Morales, Vizepräsident Linera und Gesundheitsministerin Gabriela Montaño schließlich politisches Asyl an. Sie wurden von einem Flugzeug der von einem Staatsstreich sprechenden Regierung des mexikanischen Präsidenten, Andrés Manuel Lopez Obrador, abgeholt. Uruguay, der neu gewählte Präsident und die beiden Kammern Argentiniens und weitere Länder sprachen ebenfalls von einem Staatsstreich.

Die Selbsternennung zur Präsidentin der zweiten Vizepräsidentin des Senats, Jeanine Añez, vor einer praktische leeren Versammlung (die das Quorum nicht erreichte) und außerhalb der von der Verfassung festgelegten Nachfolge, ist der jüngste Akt dieser schlechten institutionellen Farce. Gemäß Verfassung müsste die Präsidentschaft interimsmässig an die Präsidentin des Senats, Adriana Salvatierra, oder, in letzter Instanz, an den Präsidenten der Abgeordnetenkammer übergehen.

Salvatierra kam am 13. November in Begleitung ihrer parlamentarischen Gruppe (welche die Mehrheit innehat) ins Parlament zurück, um eine legale Sitzung einzuberufen und die Rechtmäßigkeit der "Proklamation" von Frau Añez in Frage zu stellen. Zuerst wurde der Präsidentin des Senats, Salvatierra, von den Sicherheitskräften der Zugang zum Parlamentsgebäude verwehrt. In einem zweiten Anlauf gab die Polizei nach, so dass die Versammlung ihre Arbeit aufnehmen konnte. Sie verurteilte den Staatsstreich und wählte Sergio Choque zum neuen Parlamentspräsidenten. Der verfassungswidrige Charakter der von Frau Añez ernannten Regierung ist offensichtlich. Es wird sich zeigen, ob die "De-Facto"-Behörden so weit gehen, die Versammlung (die beiden Kammern) aufzuheben. Diese hatte einen Text verabschiedet, der die Armee und die Polizei auffordert, die Repressionen einzustellen.

Am 15. November 2019 verloren in der Gemeinde Sacaba an der Peripherie der Stadt Cochabamba mindestens neun Personen ihr Leben, höchstwahrscheinlich als Folge des Gebrauchs von Kriegswaffen durch die bolivianische Armee, die das Feuer auf die Menge eröffnet hatte. Letztere hatte versucht, sich nach Cochabamba zu begeben. Dutzende Personen wurden mit Schussverletzungen ins Spital von Sacaba gebracht. Mehr als 400 Personen wurden von den lokalen Polizeikräften ihrer Freiheit beraubt.

(Aktualisierte Fassung vom 20. 11.2019)

Anm. d. Red.: Der Originaltext ist "gegendert"