Schwere Dürren in Lateinamerika nehmen wegen Abholzung des Regenwalds zu

Montevideo. Die UNESCO und des Wasserzentrums für Trockenzonen in Lateinamerika (CAZALAC) haben mit einer Studie anlässlich des Weltwassertags Ende März mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass zunehmende Dürren eines der größten sozialen und ökologischen Desaster sind, von denen Lateinamerika in Zukunft bedroht sein wird.

Die Region Lateinamerika und Karibik beherbergt laut Weltbank mit 31 Prozent die größten Süßwasserreserven der Erde. Grund dafür ist die sogenannte "Evapotranspiration": Im Amazonas-Regenwald verdunsten täglich rund 20 Millionen Tonnen Wasser. Die daraus folgende Wolkenbildung hat starke Regenfälle an den Osthängen der Anden zur Folge. Immer stärker ist dieses ökologische Gleichgewicht jedoch durch die fortschreitende Waldzerstörung und globale Erwärmung bedroht. Aride, regenarme Zonen breiten sich infolge der sich vom Südosten und Nordosten Brasiliens her ausbreitenden Agrarfront immer mehr aus, und Dürren nehmen zu.

Insbesondere die Politik des neuen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro könnte diese Entwicklung noch weiter verschärfen. Dieser hat sich zum Ziel gesetzt, geschützten Gebieten den Status zu entziehen, um auf diesen Flächen die landwirtschaftliche und vor allem flächenintensive Agrarnutzung auszubauen. Allen voran indigene Reservaten soll ihr Schutzstatus entzogen werden. Dies bestätigte Bolsonaro einmal mehr in einem Radio-Interview dieser Tage mit dem Sender Jovem Pam.

Das Amazonas-Gebiet ist mit rund 6,1 Millionen Quadratkilometern das größte zusammenhängende Regenwaldgebiet der Erde. Jährlich wird der Naturschutzorganisation WWF zufolge jedoch eine Fläche in der Größe von 4.500 Fußballstadien abgeholzt. In den letzten 50 Jahren wurden bereits 17 Prozent der Wälder im Amazonas abgeholzt, bis zum Jahr 2050 könnten schätzungsweise weitere 28 Prozent der Wälder vernichtet werden.

Auch Forscher Oscar Campanini vom bolivianischen Zentrum für Dokumentation und Information (CEDIB) beklagt die inzwischen auch in Bolivien zunehmende Wasserverknappung, ähnlich den Situationen in Brasilien, Peru und Kolumbien. Dort treiben die Regierungen große Infrastrukturprojekte für Bergbau, Förderung fossiler Energieträger wie Erdöl, und Erdgas, Wasserkraftwerke und Agrarindustrie voran. So verschlingt beispielsweise der Tagebergbau gigantischer Goldminen viele Millionen Liter Wasser täglich und kontaminiert die kostbaren Ressourcen mit toxischen Chemikalien wie Zyanid und Quecksilber. Die Abholzung für den Kokaanbau im bolivianischen Chapare soll bereits das Regenaufkommen in der semi-ariden Stadt Cochabamba verringern, während die andine Verwaltungshauptstadt La Paz im Zuge der Agrarfront-Ausweitung in den Yungas sowie im Osten Santa Cruz von der Expansion immenser Gensoja-Plantagen betroffen seien.

Der Klimatologe René Garraud, Vize-Direktor des chilenischen Zentrums für Klima und Resilienz (CR2) weist indes darauf hin, dass sich der Wassermangel in sämtlichen Regionen mit Versorgungsproblemen noch weiter verschärfen wird. Im agrarisch geprägten Zentrum und Süden Chiles beispielsweise, die in den letzten fünf Jahren durch immer heftigere Dürren geplagt waren, bohren immer mehr Bauern aus Not zur Bewässerung Tiefbrunnen. Dies führt zur Absenkung des Grundwasserspiegels. Die Abnahme des Ozons in der Stratosphäre, die durch menschliche Treibhausgas-Emissionen verursacht wird, führt zudem dem CR2 zufolge zu einer Verlagerung der Windrichtungen und damit des Regentransports weg vom zentralen Chile in Richtung des südlichen Patagonien.

Experten wie der ehemalige ecuadorianische Vize-Minister für Wirtschaft, Roberto Salazar, kritisieren die ungerechte Wasserverteilung durch Wasserbehörden. Davon profitierten allen voran der Bergbau und die Agrarindustrie auf Kosten des menschlichen Konsums. Dort würden auch Wassernutzungslizenzen "gehortet". Er plädiert für effizientere, automatisierte Wasserzähler sowie Wassertarife, die eine sparsamere Wassernutzung belohnen würden.

Marcelo Gamboa, Berater der UN-Organisation für Landwirtschaft und Ernährung (FAO), führt die Probleme bei der Wassernutzung im Agrarbereich hauptsächlich auf schlechte Regierungsführung zurück: da eine Vielzahl Behörden an der Entscheidungsfindung beteiligt seien, würde eine effiziente Wasserverwaltung häufig durch Bürokratie behindert.